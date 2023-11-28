ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن زلزالا قوته 6.6 درجة هز مدينة ويواك في بابوا غينيا الجديدة يوم الثلاثاء (بالتوقيت المحلي). وقالت الهيئة إن الزلزال كان على عمق 44 كيلومترا. واوضح مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي إنه لا يوجد تهديد بحدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) في أستراليا جراء الزلزال.

كانت هذه تفاصيل خبر زلزال قوته 6.6 درجة يهز ويواك في بابوا غينيا الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.