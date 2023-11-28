رئيس البرلمان التركي: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "بات حبرا على ورق"

اشار رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش الى إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "بات حبرا على الورق"، وذلك لدى انتقاده الصمت العالمي إزاء ما يحدث في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 7 تشرين الأول الماضي.

وخلال اجتماع المجلس التنفيذي للجمعية البرلمانية الآسيوية المقام بضيافة البرلمان التركي في ولاية أنطاليا جنوب البلاد، دعا قورتولموش إلى محاسبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وعصابته في محكمة جرائم الحرب الدولية شأنه في ذلك شأن القتلة ممن ارتكبوا مجزرة سربرنيتسا في البوسنة والهرسك.

وأضاف إنه وبعد أسبوعين تحلّ الذكرى السنوية 75 لاعتماد الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مبيناً أن هذا الإعلان "بات مجرد حبر على ورق يتم حفظه في رفوف الأرشيف".

وانتقد عدم الامتثال لمضمون الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لافتاً إلى أن الإعلان بات تحت أنقاض غزة إلى جانب سكانها المدنيين من النساء والأطفال.

ودعا رئيس البرلمان إلى الامتثال لمضمون مثل هذه النصوص والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والحريات، بدل "ذرف دموع التماسيح".

وفيما يخص التطورات الأخيرة في قطاع غزة الذي تشن إسرائيل حربا مدمرة عليه منذ 7 تشرين الاول، أعرب المسؤول التركي عن أمله في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. وأشار إلى حلول اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يوم 29 تشرين الثاني، مؤكدًا أنهم وبصفتهم ممثلي الجمعية البرلمانية الآسيوية، تقع على عاتقهم مسؤولية الإعلان للعالم أجمع تضامنهم مع فلسطين وشعبها.