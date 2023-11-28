الجيش الإسرائيلي يطلق قنابل الغاز لتفريق فلسطينيين في محيط سجن عوفر بالتزامن مع تسليم الدفعة الرابعة من الأسرى

اطلق الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز لتفريق فلسطينيين في محيط سجن عوفر، بالتزامن مع تسليم الدفعة الرابعة من الأسرى. وافادت معلومات عن إصابة شاب برصاص الجيس الاسرائيلي في محيط سجن عوفر ببلدة بيتونيا غربي رام الله.
وتضم الدفعة الرابعة المرتقبة 3 أسيرات هن نفوذ حماد من القدس وياسين شعبان من جنين وعطاف جرادات من جنين، بالإضافة إلى 30 طفلا فلسطينيا من سجون الاحتلال.
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