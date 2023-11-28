سوف نستخدم نفس حجم القوة وأكثر .. وزير الدفاع الإسرائيلي : سنعود للقتال بقوة في كل غزة بعد الهدنة

الشارقة - اميمة ياسر - صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الاثنين، بأنه عندما تعود إسرائيل للقتال ضد حماس في قطاع غزة، سوف تكون قوتها أكبر وسوف يكون القتال في كل أرجاء القطاع، بحسب تصريحات نشرها مكتبه اليوم الاثنين.

وقال جالانت متحدثا إلى قوات من اللواء المشاة جفعاتي وسلاح المدرعات: "أمامكم أيام قليلة، سوف نعود للقتال وسوف نستخدم نفس حجم القوة وأكثر"، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"في موقعها الإلكتروني.

وأضاف: "سوف نقاتل في كل قطاع غزة".

وأعلنت قطر أن إسرائيل وحركة حماس اتفقتا على تمديد الهدنة الحالية في الحرب بينهما لمدة يومين إضافيين، وذلك قبل ساعات من حلول موعد انتهائها المقرر اليوم الاثنين.

وتم التوصل إلى الهدنة بوساطة مصرية وقطرية، وبدأ سريانها يوم الجمعة الماضي، وتضمنت تبادل للرهائن في غزة وسجناء فلسطينيين في إسرائيل إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية ووقود.