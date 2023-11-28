شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش يدعو إلى كسر "الدائرة القاتلة" للاحتباس الحراري في (كوب - 28) والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش المجتمع الدولي إلى كسر "الدائرة القاتلة" للاحتباس الحراري وذوبان الجليد في القطبين في قمة الأمم المتحدة المقبلة للمناخ "كوب 28" في دبي.

وقال جوتيريش للصحفيين في نيويورك يوم الاثنين: "يجب على القادة التحرك للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية، وحماية الناس من فوضى المناخ، وإنهاء عصر الوقود الأحفوري".

سرعة ذوبان الجليد

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد عاد في وقت سابق من رحلة إلى القارة القطبية الجنوبية، وقال إن ذوبان الجليد بسرعة هناك يسهم في ارتفاع منسوب مياه البحر

وأضاف جوتيريش: "الجليد يعكس أشعة الشمس، ومع اختفائه يجري امتصاص المزيد من الحرارة في الغلاف الجوي للأرض، وهذا يعني المزيد من الحرارة، والتي تعني المزيد من العواصف والفيضانات والحرائق والجفاف في جميع أنحاء العالم، والمزيد من الذوبان".

وتابه: يعني هذا كمية أقل من الجليد والمزيد من زيادة الحرارة، وهكذا فنحن محاصرون في دائرة قاتلة".

وخلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، المعروف باسم "كوب 28" المقرر أن يبدأ يوم الخميس في دبي، ترغب أكثر من 190 دولة لأول مرة في استعراض وتقييم ما جرى تنفيذه من اتفاقات باريس للمناخ عام 2015.