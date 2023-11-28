وزيرة الخارجية الألمانية رحّبت بإفراج "حماس" عن 11 أسيرًا بينهم مراهقان ألمانيان

رحّبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، بإفراج حركة "حماس" عن 11 أسيرًا بينهم "مراهقان ألمانيان"، في إطار اتفاق الهدنة بين إسرائيل والحركة الفلسطينيّة.
ولفتت، في تصريح عبرمواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنّ "بعد 52 يومًا من المعاناة واليأس، بات بإمكان والدتهما أن تحتضنهما مجدّدًا"، مؤكّدةً في إشارة إلى عائلات بقيّة الأسرى، "أنّنا نفعل كلّ شيء لكي يتمكّنوا هم أيضا من احتضان أبنائهم".
ومع الإفراج عن هاتين الرهينتين يرتفع إلى عشرة العدد الإجمالي لحملة جواز السفر الألماني الذين أفرجت عنهم حماس (أربعة الجمعة وأربعة السبت). ورحّبت بيربوك أيضاً بتمديد الهدنة بين إسرائيل وحماس ليومين، واصفة الأمر بأنه "بارقة أمل"، معتبرةً أنّ تمديد الهدنة يمنحنا "وقتاً ثميناً أيضاً لكي تصل مساعداتنا" إلى سكّان قطاع غزة.
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