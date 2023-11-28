رئيس وزراء فنلندا: مستعدون لإغلاق المعبر الحدودي الأخير المفتوح مع روسيا إذا لزم الأمر

شدّد رئيس الوزراء الفنلندي بيتيري أوربو، خلال مؤتمر صحافي، على "أنّنا أغلقنا كلّ المعابر الحدوديّة عند الحدود الشّرقيّة مع ​روسيا​ باستثناء واحد، ونحن مستعدّون لإغلاق هذا المعبر الأخير إذا لزم الأمر"، مؤكّدًا أنّ "​فنلندا​ تحمي الحدود الخارجيّة للاتحاد الأوروبي و​حلف شمال الأطلسي​. لن نسمح باستمرار هذه ظاهرة" إرسال المهاجرين غير القانونيين إليها.

وفي تشرين الأوّل الماضي، دقّ حرس حدود فنلندا ناقوس الخطر بشأن حدوث تغيير في سياسة روسيا، بعدما بدأت الأخيرة تسمح لمهاجرين لا يحملون الوثائق المناسبة بعبور الحدود.

وتشير فنلندا الّتي لها حدود مشتركة على امتداد 1340 كيلومترًا مع روسيا، إلى أنّها لاحظت تدفّقات للمهاجرين بدون تأشيرة من الشّرق الأوسط وإفريقيا، وخصوصًا من العراق والصومال واليمن، منذ نهاية آب الماضي.

وخلال أسبوعين، أغلقت فنلندا كلّ معابرها الحدوديّة مع روسيا، باستثناء معبر رايا-يوسيبي الشّمالي عند الحدود مع منطقة مورمانسك الرّوسيّة بالقطب الشمالي.