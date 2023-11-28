غوتيريس دا المجتمعين بمؤتمر "كوب28" لكسر "الدورة القاتلة" للاحترار المناخي: لزيادة الطاقات المتجددة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​، قادة دول العالم إلى اتخاذ إجراءات حاسمة، تصدّيًا لتغير ​المناخ​، عندما سيجتمعون في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطاريّة بشأن المناخ "كوب28"، اعتبارًا من نهاية هذا الأسبوع في دبي.

وأكّد بعد زيارة للقارة القطبيّة الجنوبيّة، "أنّنا عالقون في دورة قاتلة"، مشيرًا إلى أنّ "الجليد يعكس أشعّة الشّمس. عندما تختفي، يمتصّ الغلاف الجوّي للأرض مزيدًا من الحرارة، ويعني ذلك مزيدًا من الاحترار، وبالتّالي مزيدًا من العواصف و​الفيضانات​ و​الحرائق​ و​الجفاف​ في جميع أنحاء الكوكب، ومزيدًا من الذوبان؛ ما يعني مزيدًا من الاحترار"، داعيًا القادة المجتمعين في مؤتمر "كوب28" إلى "كسر هذه الدّورة".

ولفت غوتيريس إلى أنّ "ما يحدث في ​القطب الجنوبي​ لا يبقى في القطب، فنحن نعيش في عالم مترابط"، في إشارة إلى عواقب ذوبان الجليد في القطب الجنوبي على ارتفاع منسوب مياه البحر، والمخاطر الّتي تهدّد المدن والمجتمعات السّاحليّة في جميع أنحاء العالم. وشدّد على أنّ القادة "يجب ألّا يدعوا آمال السكان حول العمل تتلاشى بشأن تحقيق كوكب مستدام. يجب ضمان أن يكون مؤتمر "كوب28" مهمًّا"، داعيًا إلى الخروج من "عصر ​الوقود الأحفوري​".

وركّز على أنّ "الحلول معروفة جيّدًا"، داعيًا القادة إلى العمل من أجل "حماية السكان من الفوضى المناخيّة". وأكّد الحاجة إلى "التزام عالمي بزيادة الطّاقات المتجدّدة ثلاثة أضعاف، ومضاعفة كفاءة استخدام الطاقة وتوفير الطاقة النّظيفة للجميع بحلول العام 2030". ودعا كذلك القادة إلى "العمل على الحدّ من ارتفاع درجة الحرارة العالميّة إلى 1,5 درجة مئويّة".