اعرف الخطوات.. لو حاسبوك "تجاري"بدل "سكني"بفاتورة الكهرباء



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

تساؤلات واستفسارات يطرحها عدد كبير من المواطنين من أصحاب ومستخدمي العدادات التقليدية والميكانيكية القديمة عن إمكانية «استرداد» استرجاع الأموال التي تم دفعها بفواتير استهلاك الكهرباء الشهرية في حال خطأ المحاسبة من شركة الكهرباء على أساس أن الفواتير التي تأتي استهلاك تجاري، رغم أنها وحدة سكنية.

وكشف قسم الاشتراكات بالشؤون التجارية بهندسة التحرير بدر بقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه يجب على الشاكي التوجه إلى الإدارة التجارية أو الهندسية التابع لها ومعه الإيصالات المسددة باعتباره محل وبعد الدراسة وإثبات صحة ما جاء بالشكوى يتم عمل تسوية دائنة للمبالغ المسددة سابقاً كمحل وتخصم من الاستهلاك الحالي للشقة، مع اعتبار هذه المدفوعات دفعة مقدمة.

وأشار قسم الاشتراكات بالشؤون التجارية بهندسة التحرير بدر إلى أن عداد الكهرباء القديم يستمر في توصيل الكهرباء، سواء حدث عطل فني فيه أو لا أما العداد الكودي فيتوقف فوراً عند حدوث عطل فني أو عند نفاد الرصيد ولا يستأنف العمل إلا بعد تصليح العطل أو تغيير العداد كله أو شحن رصيد جديد في حالة نفاد الرصيد..

وقال قسم الاشتراكات بالشؤون التجارية بهندسة التحرير بدر إن الإهمال من متابعة حساب الكهرباء سواء القديم أو الكودي مسبوق الدفع هو ما يتسبب في تراكم الحساب، وتسجيل استهلاك غير حقيقي يكبد المستهلك مبالغ كبيرة، لافتا إلى أن المتابعة المستمرة والإبلاغ الفوري عن تلك الأعطال هو ما يحمي المستهلك من تلك الفواتير الجزافية الكبيرة عن فتره تعطل العداد، معتمدة على متوسط استهلاك المستخدم قبل تعطل العداد وأيضا تقوم شركات الكهرباء بجدولة هذه المديونية وإضافتها على الفاتورة.