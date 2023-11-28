الصين ستترأس اجتماع مجلس الأمن بشأن النزاع في غزة

الرياص - اسماء السيد - أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أمس الاثنين، ان الوزير وانغ يي سيتوجه إلى نيويورك، في 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، لرئاسة جلسة لمجلس الأمن بشأن القضية بين إسرائيل وحركة "حماس".

وقال المتحدث باسم الوزارة، وانغ ون بين: "الصين تأمل أنه من خلال رئاسة هذا الاجتماع يمكننا القيام بدورنا للمساعدة في تحقيق وقف لإطلاق النار".

اتفاق الهدنة

وكانت الصين قد أعربت عن ارتياحها لاتفاق الهدنة بين إسرائيل وحركة "حماس" التي أُطلِقَ خلالها سراح عشرات المحتجزين في غزة و117 أسيرًا فلسطينيا لدى إسرائيل.

يشار إلى أن الصين عبّرت عن موقفها مرارًا بتأييد "حلّ الدولتين" لتسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وهو ما أكده وزير خارجية الصين للوفد الوزاري المنبثق عن قمة الرياض العربية الإسلامية خلال زيارته إلى بكين. كما سبق ودعا الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى عقد مؤتمر دولي للسلام لوقف الحرب في قطاع غزة.

