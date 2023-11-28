رئيس "الدوما": إغلاق فنلندا المعابر الحدودية مع روسيا سيكلفها ثلاثة مليارات يورو سنويا

أشار رئيس مجلس "الدوما" الروسي فياتشيسلاف فولودين إلى أن "إغلاق فنلندا المعابر الحدودية مع روسيا سيكلفها ثلاثة مليارات يورو سنويا"، لافتا الى ان "السلطات الفنلندية اقفلت جميع المعابر الحدودية مع روسيا، باستثناء نقطة في أقصى الشمال. سيكلف هذا القرار الفنلنديين وفقا للتقديرات، حوالي 3 مليارات يورو.. وبإسدال ستارها الحديدي، تعاقب القيادة الفنلندية مواطنيها بشكل أساسي، وتحرم بلادها من فرص التنمية".

ولفت إلى أن "بين المشاكل التي خلقتها فنلندا لنفسها الزيادة الخطيرة في الإنفاق العسكري بسبب الانضمام المتسرع وغير المدروس إلى الناتو، إلى العواقب الناجمة عن العقوبات غير القانونية ضد روسيا، والتي لا تزال الدول الأوروبية غير قادرة على مواجهتها". وذكر أن "في تسع دول أوروبية سيدخل الاقتصاد إلى المنطقة السلبية هذا العام، وفي ألمانيا هناك ركود، وخسارة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 بالمئة، كما أن بريطانيا تعاني من حالة ركود أيضا".

وأغلقت السلطات الفنلندية مؤخرا سبعة معابر من أصل ثمانية على الحدود مع روسيا، ويسري قرار الإغلاق حتى 23 كانون الاول القادم، بزعم "تسهيل روسيا عبور المهاجرين غير الشرعيين من الدول الثالثة إلى فنلندا".