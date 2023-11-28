11 قتيلا بحادث في منجم للبلاتين في جنوب إفريقيا

أعلنت شركة "إمبالا بلاتينوم"، عن "مقتل 11 شخصا بحادث في منجم للبلاتين على بعد حوالى 100 كيلومتر من جوهانسبرغ، عندما سقط المصعد لأسباب غير معروفة، أثناء نقله العمال في نهاية يوم العمل".
ولفت متحدث باسم الشركة المالكة للمنجم، لوكالة "فرانس برس"، الى أن "86 موظفا كانوا في المصعد. لقي 11 حتفهم ونقل الآخرون إلى المستشفيات"، مضيفا أن "بعضهم مصاب بجروح خطرة".
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