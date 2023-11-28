الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة المواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية إلى 240 قتيلا

أعلنت الصحة الفلسطينية "ارتفاع حصيلة ضحايا المواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية إلى 240 قتيلا منذ الـ7 من تشرين الاول الماضي".

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن "الحرب على القطاع أودت بحياة أكثر من 15 ألف شخص بينهم أكثر من 6150 طفلا و4 آلاف امرأة، وأصيب أكثر من 36 ألفا، 75% منهم من الأطفال والنساء".

واشار مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف في وقت سابق الى ان "أيام التهدئة كشفت حجم المجزرة الكبيرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي" حيث ألقت قوات الجيش الإسرائيلي 40 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة.