المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة: ما وصلنا من مساعدات طبية خلال الأيام الماضية محدود للغاية

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة في حديث لقناة "الجزيرة" أن "ما وصلنا من مساعدات طبية خلال الأيام الماضية محدود للغاية"، لافتا الى ان "أضرار القطاع الصحي جراء قصف الجيش الاسرائيلي وصلت إلى ملايين الدولارات".

وطالب القدرة كل المؤسسات الدولية باتخاذ إجراءات فعالة لحماية المنظومة الصحية، لافتا الى انه "تمكنا بإمكانات محلية من تشغيل وحدة الكلى في مجمع الشفاء الطبي"، داعيا الى الضغط على الجيش الاسرائيلي لإدخال المساعدات الطبية إلى شمال القطاع.

وكشف ان "هناك 3 مستشفيات عاملة فقط في شمال قطاع غزة"، مؤكدا ان "المستشفيات في شمال القطاع غير قادرة على التعامل مع الاحتياجات الملحة".