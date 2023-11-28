"معاريف": حماس حققت قدرة على السيطرة في الميدان بشكل أعلى مما كانت تتوقعه إسرائيل

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن "حماس حققت قدرة على القيادة والسيطرة في الميدان رغم كل الغارات الإسرائيلية و الدخول البري بشكل أعلى مما كانت تتوقعه القيادة الإسرائيلية".

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