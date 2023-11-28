رحّب النّاطق الرّسمي باسم وزارة الخارجيّة وشؤون المغتربين الأردنيّة، سفيان القضاة، بـ"تمديد اتفاق الهدنة الإنسانيّة في قطاع غزة ليومين إضافيّين"، مشيدةً بـ"الجهود الدّبلوماسيّة المكثّفة المبذولة من قطر الشّقيقة، بالشّراكة مع مصر الشّقيقة والولايات المتحدة الأميركية".
وأكّد أهميّة "هذا التّمديد، الّذي هو خطوة مهمّة تفضي إلى وقف الحرب على قطاع غزة، وتضمن إيصال المساعدات الإنسانيّة للأشقّاء الفلسطينيّين في مناطق القطاع، بما يكفل بقاءهم في أماكن سكنهم ومنع تهجيرهم قسريًّا".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الأردنية رحبت بتمديد الهدنة الإنسانية في غزة: خطوة مهمة تفضي لوقف الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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