الخارجية الأردنية رحبت بتمديد الهدنة الإنسانية في غزة: خطوة مهمة تفضي لوقف الحرب

رحّب النّاطق الرّسمي باسم وزارة الخارجيّة وشؤون المغتربين الأردنيّة، سفيان القضاة، بـ"تمديد اتفاق ​الهدنة​ الإنسانيّة في ​قطاع غزة​ ليومين إضافيّين"، مشيدةً بـ"الجهود الدّبلوماسيّة المكثّفة المبذولة من ​قطر​ الشّقيقة، بالشّراكة مع ​مصر​ الشّقيقة و​الولايات المتحدة الأميركية​".

وأكّد أهميّة "هذا التّمديد، الّذي هو خطوة مهمّة تفضي إلى وقف الحرب على قطاع غزة، وتضمن إيصال المساعدات الإنسانيّة للأشقّاء الفلسطينيّين في مناطق القطاع، بما يكفل بقاءهم في أماكن سكنهم ومنع تهجيرهم قسريًّا".