أكّد ولي العهد السّعودي ​محمد بن سلمان بن عبدالعزيز​، خلال اتصال هاتفي تلقّاه من الرّئيس الأوكراني ​فلاديمير زيلينسكي​، "حرص ​السعودية​ ودعمها لجميع الجهود الدّوليّة الرّامية لحلّ الأزمة الأوكرانيّة- الرّوسيّة سياسيًّا". من جهته، نوّه زيلينسكي بـ"الجهود الّتي تبذلها السعودية في هذا الصّدد". كما جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثّنائيّة بين البلدين، وبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كانت هذه تفاصيل خبر بن سلمان لزيلينسكي: السعودية تدعم الجهود الدولية لحل الأزمة الأوكرانية- الروسية سياسيًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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