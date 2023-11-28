وكالة الأنباء الكورية الشمالية: كيم تلقى صورا للبيت الأبيض والبنتاغون التقطها قمر تجسس صناعي

كشفت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن "الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون تلقى صورا للبيت الأبيض والبنتاغون التقطها قمر تجسس صناعي". وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية أن الزعيم الكوري الشمالي اطلع على الصور، حيث تلقى تقرير عمليات من مركز بيونغ يانغ للقيادة العامة بإدارة تكنولوجيا الفضاء الجوي الوطنية. وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء أن القمر الاصطناعي التقط صوراً لمحطة نورفولك البحرية وحوض سفن نيوبورت ومطار فيرجينيا أمس. كما تم رصد حاملة طائرات نووية تابعة للبحرية الأميركية وحاملة طائرات بريطانية في الصور. وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت قمر "ماليغيونغ-1" للتجسس الثلاثاء الماضي، بعد محاولتين فاشلتين في أيار وآب الماضيين.

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