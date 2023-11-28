قيادي في حركة فتح: “نتنياهو” يريد استمرار الانقسام الفلسطيني بوجود قوات دولية في غزة أو عزل القطاع عن الضفة الغربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد القيادي في حركة فتح “محمد الحوراني”، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية “بنيامين نتنياهو” يريد أن يحدث الانقسام في الداخل الفلسطيني.

وأوضح في تصريحات لـ “العربية”، أن رغبة نتنياهو بوجود قوات دولية وأجنبية في قطاع غزة، تهدف إلى عزل الضفة الغربية عن غزة.

وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية تعمل بكل الطرق من خلال القنوات الدبلوماسية المتاحة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.