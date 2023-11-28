الرئيس البرازيلي يصل الرياض في زيارة رسمية

وصل إلى الرياض، اليوم، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والوفد المرافق له، في زيارة رسمية للمملكة.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، يرافقه وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي (الوزير المرافق)، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية الدكتور فيصل غلام، وسفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى المملكة السيد سيرجيو دي روسي باث، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.