الرئيس البرازيلي يصل الرياض في زيارة رسمية

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، يرافقه وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي (الوزير المرافق)، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية الدكتور فيصل غلام، وسفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى المملكة السيد سيرجيو دي روسي باث، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.
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