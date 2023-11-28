شكرا لقرائتكم خبر عن "التحالف الوطنى" يواصل سلسلة مؤتمراته لتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي سلسة المؤتمرات الجماهيرية الحاشدة بمختلف محافظات الجمهورية لدعم وتأييد عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك لاستكمل مسيرة الإنجازات و المشروعات القومية بجمهورية مصر العربية تحت عنوان " إنزل شارك مصر الأهم ".

جاء ذلك بحضور عدد كبير من ممثلي الجمعيات القاعدية والقيادات الطبيعية وعددًا من الشخصيات السياسية والأجهزة التنفيذية والنواب والشخصيات العامة والمواطنين من أهالي محافظات الإسماعيلية وكفر الشيخ واأسيوط.

تم استعراض الإنجازات و المشروعات التي حققتها الدولة المصرية،وما تقدمه مؤسسات التحالف الوطني وكياناته من دعم علي مستوي عدد كبير من المشروعات القومية بكافة القطاعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، بالإضافة لتوعية المواطنين و حثهم على ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات المقبلة والإدلاء بأصواتهم.

يأتي ذلك ضمن سلسة مؤتمرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الحاشدة لدعم وتأييد عبد الفتاح السيسي في لفترة رئاسية جديدة.