شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية المصرى: دور المجتمع المدنى مهم فى تعزيز المشاركة بانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة المجتمعات الأهلية بحزب الحرية المصري، برئاسة الدكتورة نيفين بدار، ندوة تنظيمية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك مع لفيف من قيادات الحزب والقيادات السياسية، في إطار جهود أمانة الحزب لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى خلال الانتخابات الرئاسية 2024، وضمن حملة الحزب "مسيرة ومسار لاستكمال التنمية والاستقرار".

بدأت الندوة بالسلام الجمهورى، والقرآن الكريم، والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين.

وتقدمت الدكتورة نيفين بدار، رئيس لجنة المجتمع الأهلي بالشكر لجميع الحضور، موضحة أن الندوة تهدف لتعزيز الوعي لدى المواطنين، وحثهم على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن دور منظمات المجتمع الأهلي أصبحت في غاية الأهمية خاصة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز دورهم في المشاركة المجتمعية.

وأضافت بدار، أن مؤسسات المجتمع المدني لديها دور كبير وعظيم في المساهمة في تحسين الأوضاع الاجتماعية والإرتقاء بالأفراد وملامسة الحالات الإنسانية عن قرب، مما يجعل الجميع يسير في اتجاه واحد مع الدولة المصرية من أجل تحقيق التنمية والاستقرار.

وأشارت رئيس لجنة المجتمعات الاهلية، إلى أن الحزب يهدف من خلال حملة مسيرة ومسار التي أطلقها من أجل دعم الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة، أن يثبت للعالم بأكمله في أيام الانتخابات الرئاسية بأن جميع المصريين يقفون على قلب رجل واحد لدعم الرئيس السيسي والدولة المصرية، مطالبة جميع الحاضرين بالمشاركة الانتخابية وتقديم دعوى لجميع المقربين منهم للمشاركة وأهميتها والتعريف بما شهدته مصر من اختلافات قبل، وبعد تولي الرئيس السيسي الحكم، وذلك في جميع المجالات والمحافظات وتطويرها.

في سياق متصل، قال الدكتور أحمد بيومي، الامين العام المساعد، إن اللقاء مع المجتمع المدني، يمثل المجتمع ككل، قائلا" نحن نحدث اليوم جميع المصريين من خلالهم، لا نهدف أن نقول انتخبوا الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنكم أنتم اعلم مني بما فعل الرئيس السيسي من إنجازات.. ولكننا نطالبكم بالاصطفاف حول مصر متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسط التحديات المحيطة"

بينما تقدم الدكتور أحمد ادريس، أمين التنظيم، بالشكر لجميع أعضاء الحرية المصري لمواقفهم المشرفة ووقوفهم بجانب بلدهم، مشيدا بحضور ممثلي الأزهر والكنيسة وما تعكسه هذه الصورة من الوطنية والحب المتبادل والوقوف بقلب واحد في حب مصر.

وتابع أن المجتمع المدني وقف بجانب مصر ودعمها في أزمات ومواقف اقتصادية كبيرة وساعدها في المرور من الكثير من الازمات، مشيرا إلى أن ندوة اليوم ستكون اتجاه سيعمم في جميع المحافظات لدعوى المواطنين للمشاركة.

وقالت الدكتورة جيهان البيومي، أمينة المرأة، إن المرأة اسهمت بدور كبير في المرحلة السابقة وكان هناك سيدات مصريات عظيمات شاركوا في دعم المجتمع المدني، وقدموا نماذج مشرفة للوقوف بجانب مصر ودعم المرأة المعيلة والسيدات الارامل وغيرهم، ومن منطلق هذا الوعي نؤكد أن المرأة ستكمل دورها النهاية وتدعم مصر في شخص الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل مستقبل افضل.

كما حضر الندوة ممثلي الأزهر الشريف والكنيسة القبطية، وعدد من ممثلي المجتمع المدني من عدة محافظات مثل القليوبية والقاهرة والجيزة والصعيد والنوبة، وعدد من ممثلي المرأة بالمجتمع المدني بالقاهرة والمحافظات.