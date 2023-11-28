شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر نسائى حاشد اليوم لحزب مستقبل وطن لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تعقد الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائبة رشا رمضان، عصر اليوم الثلاثاء، مؤتمر نسائى جماهيري حاشد، لدعم وتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، بمركز مؤتمرات جامعة الازهر، حيث يتطرق المؤتمر إلى أهم المكاسب التى حققتها المرأة المصرية في عهد الرئيس خلال الأعوام الماضية، والذى لقب بالعصر الذهبي، في ظل تقلد نساء مصر كافة المناصب دون تمييز أو قيود.

وقد نظم حزب مستقبل وطن على مدار الأسابيع الماضية، عدد من المؤتمرات الجماهيرية بمختلف محافظات مصر، كان آخرها في الفيوم والشرقية والأقصر.

وقد أطلق الحزب، مبادرة "كلنا معاك" لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بالتنسيق والتعاون بين أمانات المرأة والعمل الجماهيري والشباب.