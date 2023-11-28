شكرا لقرائتكم خبر عن حزب مصر أكتوبر: نجاح جهود مصر فى تمديد الهدنة يعكس دورها الملموس بقضية فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، بنجاح الوساطة المصرية القطرية في تمديد الهدنة بقطاع غزة ليومين إضافيين بعد اتفاق بين حماس وإسرائيل، مؤكدة تمديد الهدنة يعكس الجهود الدبلوماسية الحثيثة التي بذلتها الدولة المصرية من أجل الوصول لتمديد الهدنة بالقطاع.

وأضافت مديح، في بيان لها، أن نجاح الدور المصري في تمديد الهدنة المتفق عليها بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية يؤكد على الدور المحوري والرائد للدولة المصرية في المنطقة، مؤكدة أن القيادة السياسية تبذل جهودا كبيرة من أجل حشد رأي عام عالمي داعم لوقف إطلاق النار ووقف الحرب على قطاع غزة.

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن جميع دول العالم تشيد بالدور المصري الرائد في إنهاء التصعيد داخل الأراضي الفلسطينية والذي بدأ منذ 7 أكتوبر الماضي حيث قام الاحتلال الإسرائيلي باعتداءات غاشمة ضد الشعب الفلسطيني واستهداف للمدنيين الأبرياء، لافتة أن الدولة المصرية لعبت دروا بارزا في الدفاع عن القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني؛ الأمر الذي تكلل بتمديد الهدنة لمدة يومين.

وأوضحت مديح، أن الدولة المصرية كانت ومازالت أول الداعمين والمساندين للقضية الفلسطينية، حيث سعت منذ اندلاع الحرب على السعي لحصول الأشقاء على حقوقهم المشروعة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، مشيرة إلى أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لن ينتهي إلا بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الكاملة، مشددة على ضرورة محاكمة الاحتلال الإسرائيلي على ما ارتكبه من اعتداءات غاشمة بحق الأشقاء الفلسطينيين.