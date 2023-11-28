الرئاسة التركية: الرئيس الإيراني لن يزور تركيا اليوم كما كان مقررًا

اكدت الرئاسة التركية لوكالة "فرانس برس" إن "الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لن يقوم بزيارته المقررة لأنقرة اليوم"، من دون أن تذكر السبب.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن هذه الزيارة في وقت سابق من الشهر الحالي، مشيرًا حينها إلى "أنه ونظيره الإيراني سيركّزان على صياغة رد مشترك على الحرب بين إسرائيل وحركة حماس".
واعلن إردوغان لصحافيين على متن طائرته لدى عودته من قمة إقليمية عُقدت في الرياض في 11 تشرين الثاني : "سيزورنا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في 28 من هذا الشهر".
وتحدث إردوغان مع رئيسي عبر الهاتف الأحد، وفق الرئاسة التركية ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الزيارة أُلغيت أو أُرجئت.
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