بيان مشترك للفصائل الفلسطينية: نتابع انتهاكات الاحتلال للهدنة الموقتة وندعو لإلزامه بوقفها

أعلنت الفصائل الفلسطينية، في بيان مشترك، أننا "نقدر الدورين المصري والقطري وندعو إلى وقف شامل للحرب الوحشية على غزة"، مناشدةً "الأشقاء في مصر استقبال عدد أكبر من الجرحى الذين يحتاجون إلى العلاج".

وشددت الفصائل الفلسطينية، على أننا "نتابع انتهاكات الاحتلال للهدنة الموقّتة وندعو لإلزامه بوقفها".

وكان قد أفادت قناة "الجزيرة" عن "إطلاق نار من الدبابات الإسرائيلية على أطراف حي الشيخ رضوان ومخيم الشاطئ شمال غرب مدينة غزة".