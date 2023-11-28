مجهولان أقدما ليلا على سلب أخوين يملكان محلا للصيرفة في غادير- جونية

اقدم شخصان ملثمان، قبيل منتصف الليل، على اللحاق بالأخوين (ع). اللذين يملكان محلا للصيرفة في ساحة جونية، إلى أمام منزلهما في محلة غادير- جونية، وضربهما بآلات حادة على رأسيهما، وسلبوهما مبلغا من المال قدره 12000دولار أميركي وعشرون مليون ليرة لبنانية، وفرا إلى جهة مجهولة.

وعلى الفور، حضرت إلى المكان عناصر من فصلية جونية في قوى الأمن الداخلي وباشرت التحقيقات لكشف الفاعلين.