بخاش بحث ومسؤولة الصليب الأحمر الدولي في سبل التعاون بين المنظمة ونقابة الأطباء

التقى نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور يوسف بخاش في بيت الطبيب، مسؤولة خطط الطوارئ في لبنان والمنطقة لمنظمة الصليب الأحمر الدولي كريستينا باردوليك، وبحث معهما في سبل التعاون السابق بين المنظمة العالمية ونقابة الأطباء وكيفية تعزيزه وتوثيقه، لاسيما بعد ان وضعت النقابة بتصرفها العدد اللازم من أطباء الطوارىء للعمل في مراكز الانقاذ وعملهم الميداني مع المنظمة وتدريب طواقمها في مجال طب الطوارئ.

من جهة ثانية، أكدت باردوليك مشاركة الصليب الاحمر الدولي في مؤتمر الطب الفركوفوني، الذي "يشكل لبنان عاملًا أساسيًا فيه خلال الربيع المقبل"، فيما شدد بخاش على "ضرورة وضع آلية واضحة لكيفية تقديم المساعدات للدول الفركوفونية لاسيما التي تعاني من ازمات اقتصادية او سياسية".