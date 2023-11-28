عبدالله اتصل بعثمان وقهوجي داعيًا إلى التشدد حيال التعديدات على شبكات الكهرباء بإقليم الخروب

أجرى عضو "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب ​بلال عبدالله​، اتصالًا هاتفيًّا بالمدير العام لقوى الأمن الدّاخلي اللّواء ​عماد عثمان​، داعيًا إلى "تكثيف المراقبة والتّشدّد في مسألة التّعدّيات المتكرّرة على شبكة ​الكهرباء​ العامّة في قرى وبلدات ​إقليم الخروب​، من قِبل "قطّاع الطّرق" المرتبطين بورش بيع الخردة".

كما أجرى عبدالله اتصالًا مماثلًا بمدير المخابرات في ​الجيش اللبناني​ العميد طوني قهوجي، مؤكّدًا "ضرورة العمل على ضبط شبكة التّخريب هذه، في ظلّ ضعف إمكانات ​مؤسسة كهرباء لبنان​ على الصّيانة والإصلاحات".