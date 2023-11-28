أجرى عضو "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب بلال عبدالله، اتصالًا هاتفيًّا بالمدير العام لقوى الأمن الدّاخلي اللّواء عماد عثمان، داعيًا إلى "تكثيف المراقبة والتّشدّد في مسألة التّعدّيات المتكرّرة على شبكة الكهرباء العامّة في قرى وبلدات إقليم الخروب، من قِبل "قطّاع الطّرق" المرتبطين بورش بيع الخردة".
كما أجرى عبدالله اتصالًا مماثلًا بمدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد طوني قهوجي، مؤكّدًا "ضرورة العمل على ضبط شبكة التّخريب هذه، في ظلّ ضعف إمكانات مؤسسة كهرباء لبنان على الصّيانة والإصلاحات".
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله اتصل بعثمان وقهوجي داعيًا إلى التشدد حيال التعديدات على شبكات الكهرباء بإقليم الخروب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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