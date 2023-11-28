إصابة 4 فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها مخيم الدهيشة في بيت لحم

ذكرت "وكالة الأنباء الفلسطينيّة- وفا"، أنّ "قوّة من ​الجيش الإسرائيلي​ اقتحمت مخيم، وأطلقت الرّصاص الحي وقنابل الغاز السّام المسيل للدّموع والصّوت، ما أدّى إلى إصابة أربعة مواطنين بالرّصاص الحي في الأطراف السّفليّة؛ ونُقلوا إلى مستشفى بيت جالا الحكومي لتلقّي العلاج".

وأشارت إلى أنّ "الجنود الإسرائيليّين داهموا عددًا من منازل المواطنين في مخيم الدهيشة، واعتقلوا شابًا ووالدة الأسيرَين مهند وراني قوار"، لافتةً إلى أنّ "في قرية مراح رباح جنوب ​بيت لحم​، اعتقلت القوّات الإسرائيليّة أيضًا شخصين بعد دهم منزلَي ذويهما وتفتيشهما".