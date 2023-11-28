أرسلت "الهيئة الخيريّة الأردنيّة الهاشميّة" طائرة مساعدات جديدة إلى قطاع غزة، بالشّراكة مع منظّمة "هيومن أبيل" الإغاثيّة الدّوليّة، وبالتّعاون مع وزارة الخارجية الأردنيّة والقوّات المسلّحة الأردنيّة والأجهزة الأمنية، وبالتّنسيق مع مصر.
وأوضحت في بيان، أنّ "الطّائرة تحمل على متنها أدويةً ومستهلكات طبيّة ومواد غذائيّة وملابس بوزن 45 طنًّا، سيتمّ تسليمها إلى الهلال الأحمر المصري في مطار العريش، ليُصار إلى إدخالها إلى غزة عبر معبر رفح، وتوزيعها من خلال الجهات المختصّة على القطاع الصحّي والأشقّاء في غزة".
في هذا الإطار، أشار أمين عام الهيئة حسين الشبلي، إلى "أنّنا نتعاون مع جميع المنظّمات الإنسانيّة المحليّة والإقليميّة والدّوليّة، لتكثيف إرسال المساعدات الطبيّة والإغاثيّة بمختلف أنواعها، لضمان تغطية الاحتياجات الواردة".
كانت هذه تفاصيل خبر إرسال طائرة أردنية محملة بـ45 طنًا من المساعدات إلى مطار العريش لإدخالها إلى غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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