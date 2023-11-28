«يديعوت أحرونوت»: أسرى إسرائيليون يكشفون مكان يحيي السنوار بعد اجتماعهم معه.. ماذا قال لهم؟

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن رئيس حركة "حماس" في غزة، يحيى السنوار، التقى بالأسرى الإسرائيليين الذين كانوا في القطاع.

وقالت الصحيفة العبرية: "التقى يحيى السنوار زعيم حماس في غزة وأحد مهندسي هجوم 7 أكتوبر، بالمختطفين الذين تم نقلهم إلى نفق في قطاع غزة"، وفقا لما نقلته قناة "روسيا اليوم".

وأضافت الصحيفة: "أخبرت مختطفة عادت مؤخرا من الأسر عائلتها أنها التقت السنوار في الأيام الأولى من الحرب. وقالت إنه أخبر الأسرى في النفق: مرحبا، أنا يحيى السنوار. أنتم في مكان آمن لن يصيبكم مكروه".

في الوقت ذاته، كتبت إحدى الأسيرات الإسرائيليات التي كانت لدى "كتائب القسام" رسالة وداع إلى عناصر المقاومة الذين رافقوها طوال فترة الاحتجاز، حيث أعربت خلالها عن شكرها لهم وأثنت فيها على حسن معاملتهم.

وقالت المحتجزة دانييل ألوني: "ليت لهذا العالم أن يقدّر لنا أن نكون أصدقاء طيبين حقا، أتمنى لكم جميعا الصحة والعافية، الصحة والحب لكم ولأبناء عائلاتكم.. شكرا كثيرا. دنيال وإميليا".

يشار إلى أن حركة حماس أعلنت في وقت سابق أنه "تم الاتفاق مع الأشقاء في قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لمدة يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة".

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يومين إضافيين.