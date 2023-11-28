محلل سياسي: جهود أمريكا الآن تصب في إطار ما يفيد الجيش الإسرائيلي بخروجه من غزة بحفظ ماء الوجه أو استكمال العملية العسكرية لتحقيق بعض المكاسب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الكاتب والمحلل السياسي “محمد هواش”، أن جهود الولايات المتحدة الأمريكية تصب في إطار ما يفيد الجيش الإسرائيلي إما بخروجه من قطاع غزة بحفظ ماء الوجه، أو استكمال العملية العسكرية لتحقيق بعض المكاسب.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن الولايات المتحدة الأمريكية تبنت منذ اللحظة الأولى الرواية الإسرائيلية، وشكلت تحالفا دوليا لدعم إسرائيل في حربها على قطاع غزة.

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي لم يحقق الأهداف التي أعلن عنها بشأن استعادة الرهائن عن طريق القوة، مؤكدا أنه من المرجح أن يواصل الجيش الإسرائيلي العمليات العسكرية في غزة.