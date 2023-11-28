«الصحة الفلسطينية»: 3 مستشفيات فقط في شمال غزة تقدم خدمات للمرضى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، عن أنّ 3 مستشفيات فقط في شمال غزة تقدم الخدمة للمرضى، وأنّ مستشفيات شمال غزة عاجزة عن تلبية حاجات المرضى.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأنّ وزارة الصحة الفلسطينية، كشفت عن تضرر القطاع الصحي بغزة، وحاجته إلى ملايين الدولارات للتعافي، مطالبة المؤسسات الدولية بحماية القطاع الصحي بغزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة ضحايا المواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية إلى 240 شهيدا منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أنّ «الحرب على القطاع أودت بحياة أكثر من 15 ألف شخص بينهم أكثر من 6150 طفلا و4 آلاف امرأة، وأصيب أكثر من 36 ألفا، 75% منهم من الأطفال والنساء».

وتتويجا للجهود المصرية والقطرية المكثفة والرامية إلى إدخال المساعدات الإنسانية، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، دخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يومها الخامس، بعد إعلان التوصل إلى اتفاق يقضي بتمديدها يومين إضافيين.