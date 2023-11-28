إدخال 7 شاحنات وقود لقطاع غزة عبر ميناء رفح البري

ياسر رشاد - القاهرة - دخلت إلى قطاع غزة ، صباح اليوم الثلاثاء ، سبع شاحنات وقود عبر ميناء رفح البري بمحافظة شمال سيناء.

وقال رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر في شمال سيناء الدكتور خالد زايد - في تصريح صحفي اليوم - إنه تم إدخال 400 شاحنة متنوعة لقطاع غزة منذ بدء الهدنة الإنسانية المؤقتة.

وكانت "الهدنة الإنسانية المؤقتة" في قطاع غزة بدأت صباح الجمعة الموافق 24 نوفمبر 2023 لمدة أربعة أيام، بعد أن اتفق الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي على بنودها التفصيلية بوساطة مصرية قطرية ورعاية أمريكية.

وبموجب الاتفاق يتم تبادل 50 محتجزًا في غزة مقابل تحرير 150 أسيرًا فلسطينيًا بالسجون الإسرائيلية، وإدخال 130 ألف لتر سولار و4 شاحنات من الغاز عبر ميناء رفح البري لقطاع غزة، وتدفق المساعدات الإنسانية من مصر إلى القطاع، بحيث يتم يوميا إدخال 200 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والأدوية والمياه، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وتم تمديد "الهدنة" لمدة يومين إضافيين بذات الشروط يتم خلالهما الإفراج عن المزيد من المحتجزين بغزة والأسرى الفلسطينيين، حيث ينص اتفاق التمديد على الإفراج عن 10 من المحتجزين من النساء والأطفال مقابل 30 من الأسرى الفلسطينيين في كل يوم؛ ليصبح الإجمالي 20 إسرائيليًا مقابل 60 فلسطينيًا.