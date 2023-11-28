الخارجية الروسية: بدأنا في تصدير الحبوب مجانا إلى إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، أن بلاد بدأت تصدير الحبوب مجانا إلى أفريقيا.



وقال بوجدانوف على هامش منتدى "قراءات بريماكوف" الدولي، وفقا لما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، "كجزء من ضمان الأمن الغذائي في القارة الإفريقية، وهو أمر ذو أهمية كبيرة لشركائنا الأفارقة، بدأ تنفيذ الإمدادات المجانية من الحبوب الروسية لعدد من البلدان في القارة".



وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي أن هذه الدول هي (بوركينا فاسو وزيمبابوي ومالي والصومال وجمهورية أفريقيا الوسطى وإريتريا ودول إفريقية أخرى).



يشار إلى أنه يعقد المنتدى الدولي التاسع للخبراء العلميين قراءات بريماكوف في الفترة من 27 إلى 28 نوفمبر في (موسكو).



وخلال فعاليات قمة "روسيا - إفريقيا" الماضية، أعلن رئيس روسيا فلاديمير بوتين، استعداد بلاده لاستبدال صادرات الحبوب الأوكرانية إلى إفريقيا، كما أشار إلى أن روسيا ستكون مستعدة لبدء توريد الحبوب مجانا إلى 6 دول بالقارة السمراء في غضون 3 أو 4 أشهر.. وسبق ذلك أن أعلنت (موسكو) انسحابها من صفقة الحبوب، التي سمحت لأوكرانيا بتصدير الحبوب من موانئها المطلة على البحر الأسود، ولتخفيف الأعباء عن الدول المحتاجة وانطلاقا من موقف إنساني أعربت موسكو عن استعدادها لتوريد الحبوب مجانا إلى دول في إفريقيا.