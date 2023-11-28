البرلمان العربي يرحب بتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - رحب البرلمان العربي، بتمديد فترة الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يومين إضافيين بما يسمح بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع والإفراج عن عدد آخر من الأسرى الفلسطينيين.



وثمن البرلمان العربي، في بيان اليوم الثلاثاء، نجاح جهود الوساطة الدبلوماسية التي قامت بها جمهورية مصر العربية ودولة قطر من أجل التوصل إلى تمديد الهدنة الإنسانية لفترة جديدة، بما يساهم في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



وطالب البرلمان بتكثيف الجهود للتوصل إلى وقف دائم ونهائي لإطلاق النار، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وكامل إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



وجدد البرلمان العربي مطالبته المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية واتخاذ كافة الإجراءات للوقف الدائم لإطلاق النار، ومحاسبة القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) على جرائمها التي ارتكبتها بحق المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والشيوخ والنساء على مدار أكثر من خمسين يوماً بشكل متواصل، والضغط على سلطة الاحتلال للسماح بتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع، وتوفير المساعدات الإنسانية والإغاثية.



وأكد أن إحلال السلام الدائم والشامل لن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية.

