مستشار رئيس الوزراء العراقي: نولي أهمية قصوى لإنهاء معاناة الفلسطينيين

ياسر رشاد - القاهرة - أكد مستشار رئيس وزراء العراق حسين علاوي، أن بلاده تولي أهمية قصوى لتحويل الهدنة الإنسانية في غزة لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار؛ لإنهاء معاناة الفلسطينيين .



وقال علاوي ـ في تصريح خاص لقناة (سكاي نيوز عربية) الإخبارية، اليوم /الثلاثاء/ ـ إن "بغداد تبذل جهودا حثيثة من خلال إجراء اتصالات مكثفة مع الأطراف العربية والدولية من أجل الضغط على إسرائيل لتحويل الهدنة لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار في غزة"، معربا عن مخاوف بلاده من اتساع دائرة القتال والصراع في المنطقة لحظة استئناف العمليات العسكرية مرة أخرى في غزة.



وشدد على دعم بلاده كافة الجهود الرامية لنصرة القضية الفلسطينية، موضحا أن بغداد تتحرك في جميع الاتجاهات سواء كانت سياسية أو دبلوماسية أو سياسية لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية .



وأشار علاوي، إلى الجهود التي تبذلها بغداد في إطار التهدئة وضبط النفس وتجنب تصعيد الأوضاع داخل البلاد على خلفية الأحداث في غزة، مؤكدا التزام بلاده في حماية البعثات الدبلوماسية العاملة تحت مظلة القوات المسلحة العراقية .



ودعا المسؤول العراقي إلى أهمية تعزيز التعاون الإقليمي بين الدول العربية لمنع اتساع رقعة الصراع في المنطقة، مشددا على ضرورة العمل والتركيز على وضع مسار مستقر وآمن للمحافظة على حقوق ومستقبل الشعب الفلسطيني .