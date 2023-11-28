30 مليون سائح.. وزير السياحة: العالم يذهب باتجاه عدم وجود وسيط بين السائح ورحلته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال أحمد عيسى، وزير السياحة، إن دور وزارة السياحة هو الترخيص لـ٨٠٠٠ مؤسسة، والقانون الخاص بالمنشآت الفندقية تم تجديده، وقدرنا نطلع بقانون ممتاز يضاهي أعلى المستويات العالمية، لرقابة وحوكمة المنشآت الفندقية، ويفتح الباب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف وزير السياحة، خلال الإجابة عن تساؤل أحد المستثمرين، في كلمته اليوم الثلاثاء، خلال منتدى الاستثمار في الخدمات بمواقع التراث الثقافي، أن العالم يذهب باتجاه عدم وجود وسيط بين السائح ورحلته، وما زلنا في مصر مهتمين بوجود وسيط يضيف للمنتج قيمة! لأنه الطريق الأول للوصول إلى ٣٠ مليون سائح، وما زال المنتج السياحي المصري بحاجة إلى هذه الوساطة، بحيث تستطيع الدولة الاطمئنان للوصول إلى أهدافها.

ونوه عيسى بأن قانون الشركات يجب أن يطور، وهذا توجه الدولة خلال الفترة المقبلة.