شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي: الرئيس سعى لتمكين المرأة والشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد رمزي عضو مجلس النواب، وعضو الحملة المركزية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن العصر الحالي هو العصر الذهبي للشباب والمرأة، والرئيس يسعي دائما لتمكين الشباب وهو ما يتطلب من شباب مصر أن يساندوا الدولة المصرية ويشاركوا بفاعلية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ويؤدوا دورهم في هذا الاستحقاق الدستوري، مشيرا إلى أن المشروع القومي "حياة كريمة"، نموذج فريد لتحويل القري المصرية إلي مراكز نموذجية حضارية.

جاء ذلك خلال ندوة توعية الطلاب بالمشاركة في انتخابات الرئاسة المقبلة المقرر إجراؤها في أيام 10 و11 و12، ديسمبر 2023، بعنوان "شارك بصوتك نكمل الطريق"، بقاعة الاحتفالات الكبري بمجمع الكليات بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، وبحضور النائب أحمد رمزي عضو الحملة المركزية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وعمرو درويش عضو تنسيقية شباب الاحزاب، وعضو حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وكريم فتحي حلمي عضو الحملة، والنائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، ونواب رئيس جامعة بنها، وعمداء الكليات، والمدير التنفيذي لمستشفي بنها الجامعي، وعدد كبير من الطلاب بالكليات المختلفة.

بدوره، قال كريم بدر عضو مجلس النواب، وعضو الحملة المركزية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن الشباب يجب أن يكون مؤثرا في المجتمع ومشاركته تساعد في أن يدعم الأهل والبلاد، موضحا أن السلبية في هذا الأمر لها آثار خطيرة في تضييع حق الأجيال القادمة في الحياة الكريمة والاستقرار.

وأشاد "بدر"، أثناء كلمته بالندوة، بموقف مصر المشرف في دعم القضية الفلسطينية، وإرثاء الهدنة في غزة من خلال تحركات القيادة السياسية الحكيمة، مقدما الشكر للرئيس السيسي علي دعمه للقضية الفلسطينية.

فيما أوضح النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، وعضو الحملة المركزية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن دور الشباب الوطني يتمثل في الحفاظ علي مقدرات الشعب المصري، وما تحقق من إنجازات للحفاظ علي الهوية المصرية ودعم التنمية والمشروعات في الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية المقبلة هو بمثابة رد للجميل، مشيرا إلى أن النزول والمشاركة يسهم في تثبت أركان الدولة المصرية وحماية مقدرات الوطن.

وأخيرا قال النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب، وعضو حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالقليوبية، إن أعضاء الحملة يجوبون حاليا المحافظات المختلفة للاستماع والتعرف علي آراء المواطنين حول المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والعمل علي تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة لديهم والتي سعت الجماعة السابقة علي نشرها بين أبناء الوطن، مطالبا الشباب بالمشاركة الفعالة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، باعتبارهم عصب الأمة وقوتها الكامنة.