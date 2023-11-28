شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب العربى الناصرى مثمنا جهود مصر لمد الهدنة فى غزة: تنتصر للإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ثمن الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الناصري جهود الدولة المصرية في شأن القضية الفلسطينية ونجاح الوساطة المصرية القطرية في تمديد الهدنة بقطاع غزة ليومين إضافيين.

وقال "أبو العلا " في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن تمديد الهدنة يعكس الجهود الدبلوماسية الحثيثة التي بذلتها الدولة المصرية من أجل الانتصار للإنسانية، مشيرا إلي أن مصر دعمت وتدعم القضية الفلسطينية شعبا وحكومة.

وأشار إلي أن دول العالم اشادت بالدور المصري الرائد في إنهاء التصعيد داخل الأراضي الفلسطينية، والذي بدأ منذ 7 أكتوبر الماضي، حيث قام الاحتلال الإسرائيلي باعتداءات غاشمة ضد الشعب الفلسطيني واستهداف للمدنيين الأبرياء، لافتة إلى أن الدولة المصرية لعبت دروا بارزا فى الدفاع عن القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني؛ الأمر الذى تكلل بتمديد الهدنة لمدة يومين.

وشدد على أهمية إسراع المجتمع الدولى فى تنفيذ رؤية مصر لإنهاء الصراع فى المنطقة متمثلا فى حصول الشعب الفلسطينى على حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967.