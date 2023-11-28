عبد المنعم سعيد: مصر رغم التحديات حققت إنجازات عديدة على كل الأصعدة

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبدالمنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، إن المستقبل كثيرا مالا نفكر فيه لأنه خلال الفترة الحالية نفاجأ بمفاجاَت كبيرة مثل الكورونا والحرب الأوكرانية وحرب غزة ومن الصعب التعامل مع المستقبل ونحن لا نعرف ما هى القنبلة القادمة، موضحا أن مصر تفخر بعبقرية موقعها الجغرافى ولكن له ثمن كبير فنحن الأن فى منعطف تاريخى وأمامنا أوضاع ليست سارة وعلى الرغم من ذلك علينا أن نسير ونقرر ونختار.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر الهيئة الإنجيلية أن الضغوط التى تواجهها بلدنا الأن تجعلنا نفكر فى ما تحقق فرؤية 2030 ينبغى أن تكون مصر من أوائل دول العالم، مؤكدا أن مصر رغم التحديات حققت إنجازات كثيرة على كافة الأصعدة.

وأوضح أن الهوية نعمة كبيرة لدى المصريين نعمة كبيرة ولكن لا نشعر أنها تاخذ حقها التاريخى فى العالم المعاصر، مضيفا أن أعظم ما حدث فى الجمهورية الجديدة هى الطرق والكبارى لأنها وسعت فكرة المعرفة بين المحافظات ووضعت الدولة على أول عتبات التهديد الموجه للدولة فى سيناء موضحا أن عصر الرئيس عبد الناصر والسادات كان 6 أنفاق فقط، مضيفا أن هناك 6 ملايين مصرى شاركوا فى عملية البناء خلال السنوات الماضية أغلبهم شباب.

وذكر أن الإنسان الذى كان يعيش فى الأسمرات والأن يعيش فى مكان أخر وبيئة جديدة فإن ذلك سينعكس على تغيير السلوك الخاص به، قائلا إنه لابد أن يكون هنالك استعداد دائما للمفاجأت ولابد أن يكون الاحتياط النقدى كبير ومجلس الوزراء يعى ذلك جيدًا.