شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أبو العلا: دور القطاع الطبى المصرى فى الأزمة الفلسطينية يدعو للفخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن دور القطاع الصحي المصري في الأزمة الفلسطينية يدعو للفخر، في ظل استمرار الجهود منذ بداية فتح معبر رفح وصولا إلى الهدنة الإنسانية.

وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن مصر استقبلت عددًا كبيرًا من المصابين، وتم تقديم الخدمات العلاجية على أعلى مستوى في العديد من المستشفيات التي تم تخصيصها لاستقبال الحالات.

وأوضح أبو العلا، أن المنظومة الصحية المصرية قدمت عملًا بطوليًّا في أزمة قطاع غزة، ودور القطاع الصحي يأتي ضمن الجهود الكبيرة التي تقوم بها مصر لخدمة القضية الفلسطينية، والسعي الدائم نحو التوصل لقرار وقف إطلاق النار، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.