الجيش: إحباط محاولة تسلل نحو 600 سوري عبر الحدود بطريقة غير شرعية خلال الشهر الحالي

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أن "وحدات من الجيش تابعت مهماتها الهادفة إلى مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي. وفي هذا الإطار، أحبطت خلال الشهر الحالي محاولة تسلل نحو 600 سوري عبر الحدود اللبنانية - السورية".

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