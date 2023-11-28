هاشم التقى رئيس البرلمان التركي: لتفعيل الديبلوماسية البرلمانية لتأخذ دورها كقوة ظغط اساسية

تابع عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم اعمال المجلس التنفيذي للجمعية البرلمانية الاسيوية المنعقد في انطاليا والتقى رئيس المجلس النيابي التركي نعمان كورتولموش.

واكد هاشم خلال اللقاء "ضرورة تفعيل الديبلوماسية البرلمانية لتأخذ دورها كقوة ظغط اساسية تساهم في ارساء قواعد الامن والسلام في المنطقة، والتي لن تتحقق الا برفع الظلم عن الشعب الفلسطيني واعطائه حقوقه الكاملة في إقامة فلسطينية على ارضهم وعاصمتها القدس، وضمان عودة هذا الشعب الى ارضه وانسحاب العدو الاسرائيلي من الاراضي اللبنانية المحتلة والجولان السوري، وهذا لن يتحقق الا بقرارات جريئة تتخذها الدول العربية والإسلامية قبل غيرها ونأمل ان تكون العلاقات اللبنانية التركية في تطور ايجابي لخدمة مصلحة الشعبين وعلى كل المستويات".

بدوره شكر كورتولموش "رئيس مجلس النواب نبيه بري والمجلس النيابي على المشاركة في اعمال المؤتمر لما للبنان وبري من دور رائد في المحافل البرلمانية وتكريس مبدأ الديبلوماسية البرلمانية، وكيفية تطوير العلاقات بين المجموعات البرلمانية".

وعقد هاشم لقاءات مع الوفود البرلمانية الكويتية والعراقية والايرانية، وكذلك الوفد الاندونيسي والباكستاني وتناول البحث التطورات الحاصلة في فلسطين ولبنان. وابدى اعضاء الوفود تضامنهم مع الشعب اللبناني والفلسطيني لمواجهة الظلم والعدوان الاسرائيلي.