كركي أصدر تعميمًا لتسهيل حصول المضمونين على معاملاتهم وضبط الإنفاق الصحي

أشارت مديريّة العلاقات العامّة في "​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​"، إلى أنّ "منذ منتصف هذا العام، أصدر المدير العام للصّندوق ​محمد كركي​ سلسلة قرارات، قضى بموجبها بزيادة التّعرفات الطبيّة والاستشفائيّة والدّوائيّة".

وأوضحت في بيان، أنّ "هذه الزّيادات قد شملت أدوية الأمراض المزمنة في لوائح ​الأدوية​ المعمول بها في الصّندوق، حيث تضاعفت أسعارها بين 12 ضعفًا (أدوية الـBrand) والـ15 ضعفًا (أدوية الـGénérique).

وعليه، وفي سياق مسالك العمل الممكنن، كانت أيّة معاملة تحتوي على دواء تفوق قيمته الـ500 ألف ليرة لبنانيّة تُحال مباشرةً إلى الطّبيب المراقب".

ولفتت المديريّة إلى أنّ "استكمالًا للمسار التّصحيحي لجهة تسهيل وتسريع حصول المضمونين على معاملاتهم وضبط الإنفاق الصحي، أصدر كركي تعميمًا بتاريخ 27/11/2023 حمل الرّقم 2037، قضى بموجبه إحالة أيّة معاملة إلى المراقبة الطبيّة في مكتب التبعيّة في الحالات التّالية:

- تتضمّن الوصفة الطبيّة أدويةً تتجاوز قيمتها الإجماليّة 5 ملايين ل.ل.، بعدما كانت محدّدة في السّابق بـ500 ألف ليرة.

- تتضمّن أدوية خاضعة للرموز (*) و (**)، وفق لائحة الادوية المعمول بها في الصندوق".

وشدّدت على أنّ "في هذا السّياق، يتعهّد كركي بأنّه لن يتوانى عن الالتفات وتصحيح دقائق الأمور في الصّندوق، من أجل تحسين الخدمات المقدّمة إلى المضمونين، ورفع مستوى الرّعاية الطبيّة والصحيّة والاجتماعيّة المقدّمة لهم".