مركز فينيكس للدراسات اللبنانية في جامعة الروح القدس وقع اتفاقية تعاون مع المؤرخ أنطوان الخويري

وقّع مركز فينيكس للدراسات اللبنانية في جامعة الروح القدس – الكسليك، ممثلاً بمديره الأب جوزف مكرزل، اتفاقية تعاون مع المؤرخ أنطوان الخويري من أجل الحفاظ على أرشيفه وتفعيل سُبل الإستفادة منه من قبل الأجيال القادمة.
يشار إلى أن لخويري هو مؤرخ وأديب وشاعر، من مواليد غوسطا 1936، حائز على دكتوراه في العلوم السياسية من جامعة "سانت أولافس" في لندن. وهو عضو في نقابتي الصحافة والمحررين، ورئيس لبلدية غوسطا (1986-1998)، والمعلق السياسي في إذاعة لبنان خلال الحرب الأهلية، وصاحب عدة برامج اذاعية وإخبارية. كما هو حائز على وسام المنظمة الإنسانية الفرنسية من رتبة كومندور، ووسامي الأرز الوطني الأول من رتبة فارس والثاني من رتبة ضابط، والوسام البابوي، ووسام الاستحقاق اللبناني، وله العديد من المؤلفات الأدبية، والمسرحية، والتربوية، والتاريخية.
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