الصليب الأحمر الدولي قدّم مولد كهربائي لمستشفى مرجعيون الحكومي

قدم الصليب الأحمر الدولي هبة إلى مستشفى مرجعيون الحكومي، عبارة عن مولد كهربائي بقوة 250 kva بهدف تأمين التيار الكهربائي بشكل دائم للمستشفى، وتأمين الخدمات الطبية اللازمة لمرضاه.

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