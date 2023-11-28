الخارجية القطرية: هدفنا الوصول إلى اتفاق لهدنة إنسانية أطول في غزة ثم وقف دائم لإطلاق النار

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أن "تمديد الهدنة في قطاع غزة يومين إضافيين سيتم بنفس الشروط السابقة، وإجمالي من تم الإفراج عنهم في الأيام الأربعة من السجون الإسرائيلية 150 فلسطينيا".
ولفت المتحدث باسم الخارجية، الى أن "إجمالي من تم الإفراج عنهم في الأيام الأربعة 69 محتجزا في غزة، وتم الإفراج عن 150 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية مقابل 69 محتجزا في غزة"، مضيفاً "أرسلنا 27 طائرة تحمل 910 أطنان من المساعدات في إطار الجسر الجوي إلى غزة".
وشدد على أننا "نعمل على تعزيز دور الوساطة القطرية في الوصول إلى هدنة ثم وقف دائم لإطلاق النار، ونريد ضمان استمرار إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة"، مؤكداً أن "الأولوية ضمن الاتفاق للنساء والأطفال".
وأضاف "لا يمكن الحديث عن تفاصيل الوساطة خاصة في ما يتعلق بالتحديات من قبل الجانبين، وهدفنا الوصول إلى اتفاق لهدنة إنسانية أطول في غزة".
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