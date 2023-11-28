انحياز الاعلام الغربي الى جانب اسرائيل في قضية الاسرى وتعتيم على معاناة الفلسطينيين بالسجون الاسرائيلية

روت روتي موندر، 78 عامًا، إلى قناة التلفزيون الإسرائيلية القناة 13 عن ظروف احتجازها منذ أسرها خلال الهجوم على كيبوتس نير عوز، في جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول الفائت خلال عملية طوفان الأقصى. أنها أمضت وقتها مع ابنتها كيرين وحفيدها أوهاد مندر زكري، الذي احتفل بعيد ميلاده التاسع في الأسر.

وكشفت انه في البداية، أكلوا “الدجاج مع الأرز، وجميع أنواع السلع المعلبة والجبن، وكان الأمر على ما يرام. يشربون الشاي في الصباح والمساء والأطفال يأكلون الحلوى. لكن تغيّرت نوعيّة الطعام بسبب الحصار الصارم على غزة منذ بداية الحرب، مما أدى إلى نقص الغذاء والوقود والسلع الأساسية الأخرى".

وكالة الأسوشييتد برس الّتي ترجمت الخبر الى الانكليزية عن القناة المذكورة نقلت تأكيد موندر إنهم كانوا ينامون على كراسٍ بلاستيكية. وذكرت أن الأولاد غالبًا ما كانوا يسهرون حتى وقت متأخر وهم يتحدثون. وكان بعضهم يفترش الأرض. وأشارت الى أنّها لدى أسرهم أدخلت الى غرفة كان جوّها "خانقا" في أحد الأنفاق ومُنعوا من فتح الستائر، ووصفت الأمر بالصعب للغاية.

وعلمت روتي موندر خلال فترة أسرها أن ابنها قُتل خلال عمليّة "طوفان الأقصى"، وفقًا لتقرير القناة 13. وعلى الرغم من كل شيء، ظلّت متفائلة بإطلاق سراحها.

في السياق ذاته، ذكرت محطتا التلفزيون الإسرائيليتان، 12 و13، "أن قائد حماس الأعلى في غزة، يحيى السنوار، زار الأسرى في الأنفاق وطمأنهم أنه لن يحدث لهم أي أذى، قائلا لهم "أنتم في أمان هنا. لن يحدث لكم أي شيء".

وفي حين أسهبت الوكالة المذكورة في ذكر تفاصيل التفاصيل عن الأسرى الاسرائيليين المُفرج عنهم اكتفت في خبر صغير بالقول أنّه وصل 33 أسيراً فلسطينياً أفرجت عنهم إسرائيل فجر اليوم إلى القدس الشرقية وبلدة رام الله في الضفة الغربية. ورُحِّب بالسجناء بهتافات صاخبة مع مرور حافلتهم في شوارع رام الله، من دون الاشارة الى ما عانوه في الأسر لدى السلطات الاسرائيليّة.

وفي سياق متصل، أكد الأسير الفلسطيني المحرر محمد أبو الحمص (في الصورة معانقا والدته)، أن ظروف الاعتقال التي عاشها وبقية الأسرى داخل السجون الإسرائيلية كانت مأساوية.

وروى أبو الحمص لـ"التلفزيون العربي" انه "بعد الإفراج عنه أمس ضمن الجولة الرابعة من تبادل الأسرى مساء أمس، أنه وبقية الأسرى تعرضوا للتجويع داخل السجن حيث كانت تقدم لهم وجبتان فقط في اليوم.